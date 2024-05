Red Alert In Rajasthan: मुश्किल में जिंदगी, 50 डिग्री तापमान!, 7 दिन तक गर्मी से राहत नहीं

Highlights राजस्थान में रेड अलर्ट जारी, सात दिन तक गर्मी से राहत नहीं मौसम विभाग के अनुसार, दो दिनों में एक से दो डिग्री बढ़ेगा तापमान बीते 24 घंटे में तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया

Red Alert In Rajasthan:राजस्थान में इंसान हो या जानवर सभी को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। यहां पर तापमान का पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इधर, मौसम विभाग ने राजस्थान में रेल अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में कई जगहों पर तामपान 45 प्लस बना हुआ है। वहीं, बीते 24 घंटे में राजस्थान में तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया कि इस सीजन में पहली बार राजस्थान में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

#WATCH | Rajasthan: Jaipur, Meteorological Centre, Director, Radhe Shyam Sharma says, "In the last 24 hours, for the first time in this season, the maximum temperature in Rajasthan has been recorded at 47 degrees Celsius...The maximum temperature is above 45 degrees Celsius at… pic.twitter.com/Z7BmrO7NLU