NDA उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने पर भाजपा ने पार्टी से पवन सिंह को किया निष्कासित

Highlights बिहार भाजपा ने पवन सिंह को एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए निष्कासित कर दिया। पवन सिंह ने पहले स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के अपने फैसले की घोषणा की थी। काराकाट में 1 जून को लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में मतदान होगा।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने भोजपुरी अभिनेता से नेता बने पवन सिंह को बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए निष्कासित कर दिया है।

Bihar BJP expels Bhojpuri singer Pawan Singh for contesting Lok Sabha elections against NDA's official candidate, as an independent candidate.



Pawan Singh had earlier announced his decision to contest from Karakat Lok Sabha constituency as an Independent candidate. pic.twitter.com/kLYbCWXMXm