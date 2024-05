Swati Maliwal Assaulted Update: 'बहुत दबाव है, गंदी बातें बोलनी हैं, पर्सनल फ़ोटोज़ लीक करवानी है', स्वाति के नए पोस्ट में खुलासा

By धीरज मिश्रा | Published: May 22, 2024 11:14 AM

स्वाति ने अपने पोस्ट में बताया कि उन्हें बीती रात एक बड़े नेता का फोन आया। फोन पर उसने मुझे बताया कि यहां बहुत ज़्यादा दबाव है, यहां जिम्मेदारी दी गई है कि मेरे खिलाफ गंदी बातें बोलनी हैं