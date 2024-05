USA vs BAN, 1st T20I: टी20 विश्व कप से पहले उलटफेर, अमेरिका ने एशियाई शेर बांग्लादेश को 'मेमना' बनाया, पहले मैच में 5 विकेट से कूटा, तीन गेंद पहले मारी बाजी

Highlights United States vs Bangladesh Score 2024 USA vs BAN, 1st T20I: पहले टी20 मुकाबले में अमेरिका ने एशियाई शेर बांग्लादेश को 'मेमना' बना दिया। United States vs Bangladesh Score 2024 USA vs BAN, 1st T20I: 3 गेंद पहले 5 विकेट से जीत दर्ज की। United States vs Bangladesh Score 2024 USA vs BAN, 1st T20I: हरमीत सिंह को प्लेयऱ ऑफ द मैच घोषित किया गया।

United States vs Bangladesh Score 2024 USA vs BAN, 1st T20I: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन अमेरिका और वेस्टइंडीज में हो रहा है। अमेरिका ने हस्टन में यूएसए ने इतिहास कायम कर दिया। पहले टी20 मुकाबले में अमेरिका ने एशियाई शेर बांग्लादेश को 'मेमना' बना दिया और 3 गेंद पहले 5 विकेट से जीत दर्ज की। ऑलराउंडर कोरी एंडरसन और हरमीत सिंह ने नाबाद 64 रन की साझेदारी की, जिससे मेजबान अमेरिका ने प्रेयरी व्यू में पहले टी20 मैच में बांग्लादेश को पांच विकेट से हरा दिया। हरमीत सिंह को प्लेयऱ ऑफ द मैच घोषित किया गया।

बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद बांग्लादेश ने लिटन दास और सौम्य सरकार के साथ मिलकर ठोस शुरुआत की। एक समय बांग्लादेश के 5 विकेट 34 रन पर गिर गए थे। जसदीप सिंह ने कमाल का प्रदर्शन कर खिलाड़ी को शिकार बनाया।तौहीद हृदोय ने 58 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। अनुभवी महमुदुल्लाह के साथ 67 रन जोड़कर बांग्लादेश को 20 ओवरों में 153/6 पर पहुंचा दिया।

जवाब में यूएसए के कप्तान मोनक पटेल 12 रन की शुरुआत की। लेकिन वह रन आउट हो गए। टेलर और एंड्रीज़ गौस ने पारी को संभाला। नियमित अंतराल में विकेट गिरने के बावजूद एंडरसन और हरमीत ने धैर्य बनाए रखते हुए टीम को प्रसिद्ध जीत दिलाई। तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरा मैच 23 मई को खेला जाएगा।