Lok Sabha Elections 2024: "मोदी नफरती भाषण देकर लोगों के बीच दुश्मनी भड़का रहे हैं", स्टालिन ने पीएम मोदी द्वारा की गई ओडिशा के 'खजाने' की टिप्पणी पर कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 22, 2024 10:38 AM

Next

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो अपने भाषणों के जरिये लोगों के बीच नफरत भड़का रहे हैं।