मोदी 3.0 में इन 4 बड़े बदलावों की प्रशांत किशोर ने की भविष्यवाणी, पेट्रोलियम को लेकर कही ये बात

By मनाली रस्तोगी | Published: May 22, 2024 09:39 AM

राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मोदी 3.0 में केंद्र के साथ शक्ति और संसाधनों दोनों की अधिक एकाग्रता की भविष्यवाणी की।