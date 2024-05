"इनमें कोई शर्म नहीं...", स्वाति मालीवाल केस पर राजनाथ सिंह ने सीएम केजरीवाल को घेरा, कही ये बात

Swati Maliwal Assault Case: लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल के बीच, आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का मामला राजनैतिक रंग ले चुका है। स्वाति मालीवाल द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में उनके ही पीए द्वारा पिटाई की शिकायत दर्ज कराने के बाद से आप पार्टी को बीजेपी घेरने में जुटी हुई है।

इसी कड़ी में बीजेपी नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आप संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई। मालीवाल पर कथित हमले पर टिप्पणी करते हुए सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास शीश महल में एक महिला की पिटाई की गई, लेकिन उन्होंने हमले पर अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट के आरोपी केजरीवाल के निजी सचिव को लखनऊ में दिल्ली के सीएम के साथ देखा गया था।

राजनाथ सिंह ने उत्तर पश्चिम दिल्ली से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार योगेन्द्र चंदोलिया के समर्थन में आयोजित रोड शो में कहा, "शीश महल में एक महिला को पीटा गया और केजरीवाल ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। उनके जिस पीए पर आरोप है, वह उनके साथ लखनऊ में भी देखा गया था, जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं।"

राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल में कोई शर्म नहीं है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। सिंह ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, "दिल्ली के मुख्यमंत्री में कोई शर्म नहीं है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए।"

Defence Minister Rajnath Singh says, "Delhi CM Arvind Kejriwal has embarrassed the people of Delhi. In the history of India, this has never happened that a CM has been sent to jail in a corruption case...The Chief Minister goes to jail and claims that he will run the government… pic.twitter.com/0kfnSO9RyI