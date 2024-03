Narendra Modi On Lok Sabha Election dates: 'चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं', लोकसभा चुनावों पर पीएम की आई पहली प्रतिक्रिया

Highlights लोकसभा चुनावों का बजा बिगुल, पीएम की आई पहली प्रतिक्रिया पीएम ने कहा लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ गया पीएम ने कहा कि भाजपा-एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं

Narendra Modi on Lok Sabha election dates: लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया आई है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ गया है। ईसी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। भाजपा-एनडीए, चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम सभी क्षेत्रों में सुशासन और सेवा वितरण के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर लोगों के पास जा रहे हैं।

The biggest festival of democracy is here! EC has announced the 2024 Lok Sabha election dates. We, the BJP-NDA, are fully prepared for elections. We are going to the people on the basis of our track record of good governance and service delivery across sectors.…