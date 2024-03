Narendra Modi Bihar: 'मां-बाप से विरासत में पार्टी-कुर्सी मिल जाती है', लेकिन... कामों का हिसाब देने की हिम्मत नहीं

Highlights पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने एक बार फिर डबल इंजन की रफ्तार भी पकड़ ली है हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं पीएम ने कहा कि मैंने सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी बिहार में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे

Narendra Modi Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार दौरे पर थे। उन्होंने औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा मौजूद रहे। पीएम को सुनने के लिए लाखों की तदाद में लोग पहुंचे थे। पीएम ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब बिहार में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार चल रही है। बिहार का विकास, ये मोदी की गारंटी है।

VIDEO | "Politics of familism is waning in Bihar after NDA was strengthened. The problem with politics of familism is that you inherit party and chair, however, you don't have the courage to mention about the work done by 'maa-baap ki sarkar'. I have heard that senior leaders of… pic.twitter.com/07yievlnTf