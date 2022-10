हनुमानजी के अंगवस्त्र को चमड़े में दिखाया गया है, आदिपुरुष का टीजर देख भड़के एमपी के मंत्री, कहा- दृश्य नहीं हटाए गए तो...

Highlights नरोत्तम मिश्रा ने आदिपुरुष पर हिंदू आस्था पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया है। मैंने उसका (आदिपुरुष फिल्म का) टीजर देखा है और उसमें आपत्तिजनक दृश्य हैंः नरोत्तम

भोपालः प्रभास और सैफ अली खान अभिनीत आदिपुरुष का टीजर लॉन्च होने के बाद से ही फिल्म विवादों में आ गई है। टीजर में रामायण के पात्रों का चित्रण देख लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फिल्म के बहिष्कार का अभियान चला रहे हैं। वहीं इस विवाद ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत भाजपा के अन्य नेताओं ने फिल्म निर्माताओं पर हिंदू आस्था पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया है।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म निर्माताओं को चेतावनी दी है कि अगर आपत्तिजनक दृश्य फिल्म से नहीं हटाए जाते हैं तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने आदिपुरुष पर हिंदू आस्था पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मैंने उसका (आदिपुरुष फिल्म का) टीजर देखा है और उसमें आपत्तिजनक दृश्य हैं। हमारी आस्था के केंद्र बिंदुओं का जिस रूप में दिखाया गया है वह अच्छा नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि फिल्म में हनुमान जी के अंगवस्त्र को चमड़े में दिखाए गए हैं जो आस्था पर कुठाराघात है।

आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने के लिए नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म निर्माताओं को खत लिखने की बात कही है। उन्होंने बताया, मैं फिल्म निर्माता ओम राउत को आपत्तिजनक दृश्य हटाने के लिए पत्र लिख रहा हूं। अगर वे दृश्य नहीं हटाते हैं हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।

उधर, भाजपा प्रवक्ता मालविका अविनाश ने फिल्ममेकर ओम राउत की आगामी फिल्म 'आदिपुरुष' में रावण के लुक की आलोचना की है। उन्होंने कहा, "बॉलीवुड को हमारे पौराणिक पात्रों (रामायण) का गलत चित्रण बंद करना चाहिए।" मालविका ने कहा, "फिल्म के रावण ने आंखों पर नीला मेकअप किया है। लेदर जैकेट पहनी है...वे (मेकर्स) हमारा इतिहास दिखा रहे हैं...ऐसा नहीं करना चाहिए था।"

सोशल मीडिया पर भी यूजर्स जमकर इस फिल्म को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आदिपुरुष के चरित्रों के पोशक समेत उनके लुक का माखौल उड़ा रहे हैं। फिल्म के बहिष्कार के लिए #BoycottAdipurush हैशटैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। कइयों ने 500 करोड़ के बजट में बनी आदिपुरुष के साथ रामानंद सागर कृत रामायण का पोस्टर शेयर कर फिल्म का माखौल उड़ाया है।

