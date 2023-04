वीडियो: बिहार के दानापुर में खनन विभाग की टीम पर हमला, बालू माफिया और ट्रक ड्राइवरों ने महिला अधिकारी को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

Highlights सोशल मीडिया पर बिहार के दानापुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बालू माफिया और ट्रक ड्राइवरों द्वारा खनन विभाग के अधिकारी पर हमला करते देखा गया है। इन लोगों द्वारा एक महिला अधिकारी पर भी हमला हुआ है।

पटना: बिहार के दानापुर के बिहटा प्रखंड का एक वीडियो सामने आया है जिसमें खनन विभाग के अधिकारी पर हमला होते दिख रहा है। वीडियो में कुछ लोगों को गाली देते हुए खनन विभाग के अधिकारी पर हमला करते हुए उन्हें दौड़ाते और मारते हुए देखा गया है। ऐसे में घटना की जानकारी मिलने के बाद कई थानों की पुलिस वहां पहुंची है।

दरअसल, बालू की ओवरलोडिंग को चेक करने के लिए सोमवार को खनन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान उन पर वहां बालू माफिया और ट्रक ड्राइवरों ने हमला बोल दिया और जमकर पथराव किए है। बता दें कि बालू की ओवरलोडिंग की चेकिंग के लिए एक महिला अधिकारी भी गई थी जिसके साथ भी मारपीट की घटना सामने आ रही है।

जानकारी के अनुसार, खनन विभाग के अधिकारियों को यह सूचना मिली थी कि बिहटा थाना क्षेत्र के परेव गांव में बालू की ओवरलोडिंग हो रही है। ऐसे में सूचना के आधार पर जब जिला खनन पदाधिकारी और जिला महिला खनन इंस्पेक्टर समेत अन्य अधिकारी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे और चेकिंग करने लगे तो उन पर हमला हो गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी है जिसमें खनन विभाग के अधिकारियों पर हमला होता दिख रहा है।

यहां देखें वीडियो- नोट: वीडियो में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है।

#WATCH | Bihar: Woman officer from mining department dragged, attacked by people allegedly involved in illegal sand mining in Bihta town in Patna district.



(Note: Abusive language; viral video confirmed by police)



44 people arrested, 3 FIRs filed while raids underway to arrest… pic.twitter.com/EtKW1oedG3