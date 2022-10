कोविड-19 के प्रति मेदांता अस्पताल के चेयरमैन ने किया आगाह, कहा- और भी प्रभावी होंगे नए वेरिएंट

Highlights मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉ नरेश त्रेहन ने कहा कि कोविड-19 के ये वायरस कई म्यूटेशन से गुजरेंगे। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट और भी प्रभावी होंगे और फैलेंगे। एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड-19 के नए रूपों की उम्मीद की जा रही है जिनमें उत्परिवर्तित होने की प्रवृत्ति है।

नई दिल्ली: कोविड-19 के ओमीक्रॉन वेरिएंट के सब-वेरिएंट ने एक बार फिर सरकार को सचेत कर दिया है। यही नहीं, अब इसे लेकर डॉक्टर भी काफी सतर्क हो गए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं, नए वेरियंट को लेकर मुंबई और केरल सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इस बीच मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉ नरेश त्रेहन ने कोविड-19 के वायरस को लेकर बात की।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "कोविड-19 के ये वायरस कई म्यूटेशन से गुजरेंगे। यह देखने में आया है कि इस वायरस का इतिहास रहा है कि जब यह म्यूटेशन से होकर गुजरता है तो यह थोड़ा कमजोर पड़ता है। इससे पहले वाले वेरिएंट ओमीक्रॉन के साथ भी ऐसा ही हुआ था।" हालांकि डॉ त्रेहन ने ये भी कहा कि नए वेरिएंट और भी प्रभावी होंगे और फैलेंगे।

COVID viruses will go through many mutations. Historically, every time the virus goes through a mutation, it will get a little weaker as we have seen with Omicron. New variants will be even more effective and will spread: Dr Naresh Trehan, Chairman, MD, Medanta hospital pic.twitter.com/b1v53hdyMK