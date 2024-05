शादीशुदा मुस्लिम व्यक्ति ‘लिव इन रिलेशन’ में रहने का दावा नहीं कर सकता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा-इस्लाम इस तरह के संबंध की इजाजत नहीं देता

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 9, 2024 07:18 AM

Next

याचिका में दोनों ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और ‘लिव-इन रिलेशन’ में रहने के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया था।

सांकेतिक फोटो