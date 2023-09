Mann Ki Baat: पीएम मोदी कर रहे आज 'मन की बात', बोले- "चंद्रयान -3 के बाद, जी20 ने हर भारतीय की खुशी दोगुनी की..."

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 105वें एपिसोड को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मन की बात के एक और एपिसोड में मुझे आप सभी के साथ देश की सफलता को देशवासियों की सफलता को उनकी प्रेरणादायक जिंदगी के सफर को आपसे साझा करने का अवसर मिला है।

पीएम मोदी ने कहा कि जी20 ने हर भारतीय की खुशी दोगुनी कर दी है। उन्होंने कहा, "मेरे परिवार के सदस्यों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद, G20 की भव्य मेजबानी ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया। भारतमंडपम अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन गया है। लोग इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं और गर्व के साथ पोस्ट भी कर रहे हैं।"

"After the success of Chandrayaan-3, the grand event of G-20 doubled the happiness of every Indian. In this summit, India has proved its leadership by making the African Union a full member of the G-20," says PM Modi during his 105th episode of Mann Ki Baat pic.twitter.com/kvsvauZbxe