Mandi Lok Sabha Election: कंगना रन्नौत से टक्कर लेने मैदान में उतरेगा यह उम्मीदवार, 13 अप्रैल को होगी घोषणा

Highlights बीजेपी ने कंगना रन्नौत को बनाया मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार कांग्रेस 13 अप्रैल को करेगी घोषणा, कौन होगा कंगना के सामने उम्मीदवार मंडी से कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि हमें कभी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए

Mandi Lok Sabha Election: मंडी लोकसभा से बीजेपी ने अभिनेत्री कंगना रन्नौत को अपना उम्मीदवार बनाया है। कंगना लगातार मंडी लोकसभा में प्रचार-प्रसार कर रही हैं। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस की टिकट पर कंगना के सामने कौन होगा। इस संबंध में ताजा जानकारी आई है। इस सीट पर किस उम्मीदवार को उतारा जाए। इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की घंटों की बैठक हुई है। हिमाचल प्रदेश में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि चुनाव को लेकर चर्चा हुई है कि हमें राज्य के चुनावी मोड में कैसे आना चाहिए।

#WATCH | Shimla: Himachal Pradesh minister Vikramaditya Singh says, "...There was a discussion on how we should enter the election mode in the state, there was a good discussion...There is a consensus that the strongest candidate will be fielded in every assembly...The next CEC… pic.twitter.com/b7HOUt0Aur — ANI (@ANI) April 8, 2024

उन्होंने कहा कि हमारी अच्छी चर्चा हुई। इस बात पर आम सहमति है कि हर सीट पर सबसे मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि सीईसी की अगली बैठक 13 अप्रैल को होगी। इस बैठक में तय होगा कि मंडी से किसे टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह ने वहां लंबे समय तक काम किया है। आखिरकार पार्टी को फैसला करना है। पक्ष-विपक्ष को ध्यान में रखना होगा, हम सिर्फ लड़ेंगे नहीं बल्कि जीतने के लिए लड़ेंगे, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। बताते चले कि मौजूदा समय में मंडी लोकसभा से कांग्रेस की प्रतिभा सिंह सांसद हैं। चलिए जानते हैं वह क्या कहती हैं।

#WATCH | Shimla: Himachal Pradesh minister Vikramaditya Singh says, "...The CEC meeting on April 13 will decide who will be given the ticket from Mandi. Pratibha Singh has served there for a long time...Ultimately the party has to decide. All the pros & cons have to be taken into… pic.twitter.com/k9RTn32APL — ANI (@ANI) April 8, 2024

दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए

मंडी से कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि हमें कभी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें विकास के लिए काम करना है। हम निश्चित रूप से काम करेंगे। मुद्दों पर लड़कर इस सीट को जीतेंगे। देखिए जनता को तय करना है कि वह किसे अपना सांसद बनाना चाहते हैं।

#WATCH | On BJP leader Kangana Ranaut's candidature from Mandi Lok Sabha seat, sitting Mandi MP & Congress leader Pratibha Singh says, "We don't need to comment on her what she eats and her personal life. We have to work for development. We will definitely win this seat by… pic.twitter.com/g9nxi3VSHV — ANI (@ANI) April 8, 2024

वहीं, कंगना रन्नौत के खाने को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि हमें उस पर टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है कि वह क्या खाती है। उसकी निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। हालांकि, अपनी दावेदारी को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है।

Web Title: Mandi Lok Sabha Election Kangna Ranaut Vikramaditya Singh Pratibha Singh