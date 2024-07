Niti Aayog Meeting Today Live: आखिर बिहार के मुख्यमंत्री के मन में क्या चल रहा?, नीति आयोग की मीटिंग में नहीं पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, कहीं फिर से खेला...

Highlights मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि सब कुछ धीरे-धीरे जान जाइएगा। अपनी मुस्कान बिखेरते और भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए प्रवेश कर गए। नीतीश के अनुपस्थित रहने का कारण अभी पता नहीं चल सका है।

Niti Aayog Meeting Today Live: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। नीतीश कुमारनीति आयोग के बैठक में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि बजट को लेकर विपक्षी दल के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार कई सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र से कर रहे हैं। इस बार भी केंद्र ने देने से मना कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में दिए बयान के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि सब कुछ धीरे-धीरे जान जाइएगा। अपनी मुस्कान बिखेरते और भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए प्रवेश कर गए।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को नयी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में नीतीश के अनुपस्थित रहने का कारण अभी पता नहीं चल सका है।

जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह पहली बार नहीं है, जब मुख्यमंत्री नीतीश आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। मुख्यमंत्री पहले भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे और बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ने किया था। इस बार भी दोनों उपमुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने गए हैं।’’

Nitish Kumar is not present at the NITI Aayog meeting due to ongoing assembly session: JDU sources