NITI Aayog Meeting Live: कहीं ममता बनर्जी का वॉकआउट तो कहीं विपक्ष का बहिष्कार..., बीजेपी का पलटवार, नीति आयोग की बैठक पर कही ये बात

NITI Aayog Meeting Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शनिवार को नीति आयोग की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। लेकिन कई राज्यों के सीएम ने इसका बहिष्कार करते हुए बैठक में आने से इनकार कर दिया। हालांकि, विपक्ष के नेताओं में शामिल ममता बनर्जी बैठक में पहुंची और उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

विपक्ष के वार के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के कई नेताओं ने नीति आयोग की बैठक का बचाव करते हुए विपक्ष को घेरा है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा, "एमके स्टालिन हमेशा तमिलनाडु के लोगों को झूठी आशा देते हैं। वह हमेशा भ्रमित रहते हैं और वह इसके नाम पर एक राजनीतिक नाटक बनाना चाहते हैं।"

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का कहना है, "मैंने नहीं देखा कि (नीति आयोग) की बैठक में क्या हुआ। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह तथाकथित INDI गठबंधन बिल्कुल भी गठबंधन नहीं है क्योंकि ममता ने ऐसा नहीं किया।" पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट दीजिए, वे लोगों के जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं, वे रोना रो रहे हैं।”

पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने वाले कांग्रेस और विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि एमके स्टालिन नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं और यह लोकतंत्र की पूरी विफलता है।

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार का दृष्टिकोण देश के गरीबों को सशक्त बनाना और उन्हें गरीबी से लड़ने के लिए मजबूत बनाना है...इसी इरादे से हम उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं।"

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, "बजट में देश में कौशल विकास के लिए एक योजना शुरू की गई है। कौशल आज के भारत की आवश्यकता है... शीर्ष कंपनियां अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करेंगी, जिसमें प्रति माह 5,000 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता होगा। यह पैकेज 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करेगा।"

एक तरफ जहां विपक्ष बजट को गलत ठहरा रहा है और बैठक का बहिष्कार कर रहा है, वहीं, बीजेपी नेताओं ने बजट का पक्ष लेते हुए विपक्ष की निंदा की है।

बैठक से वॉकआउट हुईं ममता बनर्जी

बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अनुचित व्यवहार और बोलने के लिए अपर्याप्त समय का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक से वॉकआउट कर दिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा, “मैं बैठक का बहिष्कार करके आई हूं। चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए, असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के सीएम ने 10-12 मिनट तक बात की। मुझे सिर्फ पांच मिनट के बाद बोलने से रोक दिया गया।"

नीति आयोग की बैठक

नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक राष्ट्रपति भवन में हुई, क्योंकि विपक्षी शासित राज्यों और केंद्र के बीच 'पक्षपातपूर्ण' केंद्रीय बजट के आरोपों पर गतिरोध जारी है। गतिरोध के मद्देनजर, कम से कम 4 भारतीय ब्लॉक के सीएम ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया था, जिसमें तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुखू और तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन शामिल थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, पीटीआई ने अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी दूर रहे।

यह नीति आयोग की बैठक विभिन्न विकास मुद्दों और नीतिगत मामलों को संबोधित करके "भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने" पर केंद्रित है। गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।

