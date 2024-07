Navi Mumbai Building Collapse: शाहबाज गांव में 3 मंजिला इमारत ढही, मलबे से दो लोग निकाले गए; रेस्क्यू जारी

Navi Mumbai Building Collapse:महाराष्ट्र के नवी मुंबई में शनिवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई है। नवी मुंबई के शाहबाज गांव में तीन मंजिला इमारत ढहने से बड़ा हादसा हो गया। इमारत गिरने से इसमें कई लोग दब गए हैं जिन्हें बचाने का कार्य जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और बचाव अभियान चला रही है। नवी मुंबई नगर निगम के आयुक्त कैलास शिंदे ने बताया कि इमारत सुबह करीब 5 बजे ढह गई।

#WATCH | Maharashtra: A three-storey building collapsed in Navi Mumbai' ;s Shahbaz village; several people are feared trapped. Police, fire brigade and NDRF present at the spot. Rescue operations are underway. More details awaited. pic.twitter.com/RL4bDeBRi0

कैलास शिंदे ने कहा, "यह एक जी+3 इमारत है। शाहबाज गांव बेलापुर वार्ड के अंतर्गत आता है। इमारत में 13 फ्लैट थे। दो लोगों को बचा लिया गया है और दो के फंसे होने की संभावना है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। बचाव अभियान चल रहा है।"

#WATCH | Maharashtra: Kailas Shinde, Navi Mumbai Municipal Corporation Commissioner says, "The building collapsed around 5 am. It is a G+3 building. Two people have been rescued and two are likely trapped. NDRF team is here, rescue operation is underway..." https://t.co/0EOI2Iemmgpic.twitter.com/By1E4E4LlF