Kupwara encounter: सेना ने पाकिस्तान की ‘बॉर्डर एक्शन टीम’ हमले को किया नाकाम, जवान शहीद, मेजर समेत पांच जख्मी, पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर

Highlights हमले को शनिवार को नाकाम कर दिया। एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया। अभियान के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है।

Kupwara encounter: माछिल में आतंकियों के एक दल के साथ होने वाली जबरदस्त मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया तथा मेजर रैंक के अधिकारी समेत 5 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुठभेड़ में अभी तक एक आतंकी भी मारा गया है। भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर में कुपवाड़ा के कमकारी सेक्टर में पाकिस्तान की ‘बॉर्डर एक्शन टीम’ (बैट) के हमले को शनिवार को नाकाम कर दिया और इस दौरान एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया। सैन्य सूत्रों ने यह जानकारी दी। ‘बैट’ में आम तौर पर पाकिस्तानी सेना के विशेष बल के जवान और आतंकवादी शामिल होते हैं।

J&K | Macchal encounter: Five Indian Army soldiers including a Major rank officer suffered injuries in the encounter. All five troops were evacuated from the location. One of the injured soldiers has lost his life due to injuries: Defence officials pic.twitter.com/8Yf8hXr0lA