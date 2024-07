बीजेपी ने राजदीप सरदेसाई पर पार्टी की महिला प्रवक्ता के खिलाफ 'यौन उत्पीड़न' का लगाया आरोप, पत्रकार ने प्रवक्ता की कपड़ों से माइक उतारते हुए वीडियो की थी पोस्ट, देखें वीडियो

नई दिल्ली: जानेमाने टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर भारतीय जनता पार्टी ने एक गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा ने पत्रकार पर उसकी महिला प्रवक्ता के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टुडे चैनल के एंकर राजदीप सरदेसाई ने पार्टी प्रवक्ता शाजिया इल्मी का एक वीडियो जारी किया, जब वह अपने कपड़ों से माइक खोल रही थीं। उन्होंने कहा कि राजदीप का कृत्य यौन उत्पीड़न से कम नहीं है।

अमित मालवीय ने शनिवार को एक्स से बातचीत करते हुए राजदीप सरदेसाई पर निशाना साधते हुए कहा, "शो खत्म होने या उसमें शामिल होने की सहमति वापस लेने के बाद भी किसी अतिथि की शूटिंग जारी रखना अनुबंध का घोर उल्लंघन है।" मालवीय ने कहा, "इसके अलावा, महिला के फोन बंद होने के दौरान राजदीप सरदेसाई द्वारा वीडियो जारी करना यौन उत्पीड़न से कम नहीं है। शाजिया इल्मी की निजता और शारीरिक अखंडता का उल्लंघन करने के लिए इस विकृत व्यक्ति को अवश्य ही दोषी ठहराया जाना चाहिए।"

To continue shooting a guest after the show is over or he/she has withdrawn consent to be part of it, is gross violation of the contract. Besides, for Rajdeep Sardesai to put out the video, while the lady is unwiring, is nothing short of sexual assault. The pervert must be called… https://t.co/Bs9Cb9j43k