Agniveer Reservation: अग्निवीर योजना पर रार, सीएपीएफ और असम राइफल्स के बाद यूपी, उत्तराखंड, अरुणाचल, मप्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और ओडिशा में आरक्षण!

Agniveer Reservation: अग्निपथ योजना को लेकर लोकसभा चुनाव से जारी रार बरकरार है। अग्निपथ योजना पर भ्रम फैला रहे लोगों को पीएम मोदी का करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच इस योजना को रार जारी है। पीएम मोदी ने कहा कि अग्निपथ पर भ्रम फैलाने वाले व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार कहा है कि अग्निवीर सैन्य भर्ती योजना को खत्म कर कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। पीएम ने कारगिल दिवस पर कहा था कि अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ कालक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना और सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। शांति की गारंटी। सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी।

