Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक का हुआ शानदार आगाज, सिंधु और कमल ने लहराया तिरंगा; भारतीय दल की अगुवाई

Paris Olympics 2024 Opening Ceremony Highlights: फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक 2024 का आगाज किया गया है। मेजबान पेरिस ने भव्य आयोजन के साथ ओलंपिक के 33वें संस्करण का उद्घाटन समारोह धूमधाम से आयोजित किया।

बीते शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में सीन नदी पर राष्ट्रों की परेड का आयोजन किया गया जिसमें सभी देशों ने अपने देश का झंडा लहराया। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार, उद्घाटन समारोह स्टेडियम के बाहर आयोजित किया गया, क्योंकि भाग लेने वाली टीमों के दल अपने देश के झंडे को थामे हुए प्रतिष्ठित सीन नदी को पार कर रहे थे।

इस समारोह की महत्वाकांक्षी परिकल्पना में एथलीटों को ऑस्टरलिट्ज ब्रिज से नाव की सवारी करते हुए और फ्रांस के ट्रोकाडेरो जिले के पास समापन करते हुए दिखाया गया था।

इसी कड़ी में भारतीय दल की अगुवाई करते हुए स्टार शटलर पीवी सिंधु और अनुभवी टेबल टेनिस स्टार शरत कमल के ध्वजवाहक के रूप में नजर आए। राष्ट्रों की परेड के दौरान, विशेष रूप से डिजाइन किए गए पारंपरिक परिधान पहने, भारतीय एथलीटों और अधिकारियों को सीन में देखा गया और उन्होंने प्रशंसकों की ओर हाथ हिलाया। भले ही पेरिस में बारिश हो रही थी, लेकिन भारत के एथलीटों और अधिकारियों का उत्साह कम नहीं हुआ।

ओपनिंग सेरेमनी में कई ऐतिहासिक चीजें हुई जिसकी कल्पना पहले किसी ने नहीं की होगी।

प्रतिष्ठित फ्रांसीसी मिडफील्डर जिनेदिन जिदान उद्घाटन समारोह की शुरुआत करने के लिए ओलंपिक मशाल लेकर एक पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो में दिखाई दिए।

स्टेड डी फ्रांस से, उन्होंने दौड़ लगाई और मशाल को उठाया। पहले 18 प्रतिनिधिमंडलों को पोंट डी'ऑस्टरलिट्ज से राष्ट्रों की परेड में शामिल किया गया। परेड का नेतृत्व आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक देश ग्रीस ने अपने देश की थीम वाली पोशाक में किया। ग्रीस ने NBA स्टार जियानिस एंटेटेकोउनम्पो को अपने पुरुष ध्वजवाहक के रूप में चुना, साथ ही रेस वॉकर एंटीगोनी एनट्रिसम्पियोटी को भी चुना।

लेडी गागा ने एक शानदार प्रदर्शन किया, जब उन्होंने एक भव्य सीढ़ी पर खड़े होकर जिजी जीनमायर का एक मूल गीत मोन ट्रुक एन प्लम्स गाया। वह एक फ्रांसीसी बैले डांसर और अभिनेत्री थीं, जिनका 2020 में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

हेवी-मेटल बैंड गोजिरा ने बारिश में अपने इलेक्ट्रिक प्रदर्शन से प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गोजिरा के बाद ओपेरा गायिका मरीना वियोटी ने प्रस्तुति दी।

Assam CM Himanta Biswa Sarma tweets, "India's flagbearer at the Paris 2024 Olympic Games, our very own badminton star PV Sindhu. I am confident that the Indian contingent and our badminton squad will bring laurels to the country in the Games." pic.twitter.com/xNvbPZMuYC