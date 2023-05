गहलोत और पायलट से मुलाकात से पहले बोले खड़गे- हम चर्चा करेंगे और पार्टी के हित में जो भी होगा फैसला करेंगे

Highlights बैठक से पहले खड़गे गहलोत और पायलट के साथ होने वाली बैठक को लेकर बात करते हुए नजर आए। खड़गे ने कहा कि वे आ रहे हैं। हम चर्चा करेंगे और पार्टी के हित में जो भी होगा फैसला करेंगे। पायलट की एक मांग है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार को दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ अलग-अलग बैठक करने वाले हैं। इस बैठक से पहले खड़गे गहलोत और पायलट के साथ होने वाली बैठक को लेकर बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, "वे आ रहे हैं। हम चर्चा करेंगे और पार्टी के हित में जो भी होगा फैसला करेंगे।"

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात के अलावा अशोक गहलोत दिल्ली में राजस्थान भवन का शिलान्यास करेंगे। प्रस्तावित बैठक पायलट के उस "अल्टीमेटम" के बाद हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर राज्य सरकार से की गई उनकी तीन मांगों को इस महीने के अंत तक पूरा नहीं किया गया तो वह राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।

#WATCH | Congress president Mallikarjun Kharge speaks on meeting with Rajasthan CM Ashok Gehlot and Sachin Pilot in Delhi today, says, "They are coming. We will discuss and decide whatever is in the interest of the party." pic.twitter.com/ROgQKB1ehP