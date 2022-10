महाराष्ट्रः नासिक में बस में लगी आग, नाबालिग सहित 11 लोगों की मौत, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

Highlights पुलिस के अनुसार घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। हादसा कैसे हुआ, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

नासिक: महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार रात एक बस में आग लगने से नाबालिग सहित कम से कम ग्यारह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार शवों और घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। अभी भी डॉक्टर की पुष्टि के साथ मौतों की सही संख्या का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने आग लगने की वजह का अभी खुलासा नहीं किया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

Maharashtra | Nashik Police confirms that several people are feared to be dead as a bus caught fire in Nashik last night. Further details awaited. pic.twitter.com/s75A6RnYHO