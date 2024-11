Maharashtra Assembly Election 2024: पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी पर किया हमला, बोले- "एमवीए महिलाओं के खिलाफ..."

Maharashtra Assembly Election 2024:महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आज पीएम उत्तरी महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं जिसमें उन्होंने विपक्षियों को घेरने का काम किया है। धुले में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा, "महा विकास अघाड़ी (एमवीए) एक ऐसा वाहन है, जिसमें न तो पहिए हैं और न ही ब्रेक और वहां हर कोई ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए लड़ रहा है।"

#WATCH | Dhule, Maharashtra: Addressing a public rally, PM Narendra Modi says, "As soon as Congress and INDI alliance got the chance to form government in J&K, they started with their conspiracies against Kashmir... Two days ago, they passed a resolution in the J&K legislative… pic.twitter.com/MAgtStG4Gq