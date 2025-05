Operation Sindoor: पंजाब- राजस्थान समेत कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद, यूपी में रेड अलर्ट; सुरक्षा कड़ी

Operation Sindoor:भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर राजस्थान के चार सीमावर्ती जिलों के सभी स्कूलों में बुधवार को छुट्टी कर दी गई। एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि एहतियात के तौर पर श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

Union Minister JP Nadda tweets, "India's message on Pahalgam - If you tease us, we won't let you go. Prime Minister Modi said that those who attack the soul of India will be given severe punishment. India is both capable and determined to uproot terrorism from its roots. We will… pic.twitter.com/QSyRaRsRjv — ANI (@ANI) May 7, 2025

ये जिले भारत-पाक सीमा पर स्थित हैं। पश्चिमी राजस्थान के जिले अलर्ट पर हैं। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बुधवार को ‘मॉक ड्रिल’ भी होने वाली है। अधिकारी ने कहा, ‘‘स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और मॉक ड्रिल की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।’’ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राजस्थान की लगभग 1070 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है।

#WATCH | Civilian areas targeted by the Pakistan army as they continue to violate the ceasefire.



Visuals from a village in the border areas of Jammu & Kashmir pic.twitter.com/lSl9YqLoMC — ANI (@ANI) May 7, 2025

इसके साथ ही पंजाब के फिरोजपुर, पठानकोट और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों के सभी स्कूल बुधवार को बंद रहेंगे। फिरोजपुर के उपायुक्त ने एक आदेश जारी किया कि जिले के सभी स्कूल बुधवार को बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि पठानकोट के भी सभी स्कूल अगले 72 घंटों के लिए बंद रहेंगे।

पाकिस्तान पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश में ‘रेड अलर्ट’ घोषित कर दिया गया।

Red Alert has been declared in Uttar Pradesh following #OperationSindoor — the Indian Army’s targeted strike on terror hideouts.



All @Uppolice field formations have been instructed to coordinate with Defence units and strengthen the security of vital installations.



UP Police… pic.twitter.com/XOfOr1tTIq — DGP UP (@dgpup) May 7, 2025

पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने राज्य पुलिस के ‘एक्स’ खाते से पोस्ट कर कहा, ‘‘ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित किया गया है।’’ पोस्ट में कहा गया, ‘‘उत्तर प्रदेश पुलिस की सभी फील्ड इकाइयों को रक्षाबलों से समन्वय स्थापित करने एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सतर्क है, संसाधनों से लैस है, और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जय हिन्द !!’’

मालूम हो कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकी हमले के दो सप्ताह बाद सख्त जवाबी कार्रवाई करते हुए मंगलवार देर रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किये, जिनमें आतंकवादी समूह लश्कर-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने देर रात 1.44 बजे एक बयान में कहा कि सैन्य हमले "ऑपरेशन सिन्दूर" के तहत किए गए।

7. Maskar Raheel Shahid, Hizbul-Mujahideen Kotli, PoJK- Located at approx. 2.5 kms from Mahuli Puli (a bridge on Mahuli Nalla on Mirpur-Kotli road) in Kotli District, PoJK, Maskar Rahil Shahid is one of the oldest facilities of Hizbul Mujahideen (HM). It is a secluded facility… pic.twitter.com/HQsKPdn5t0 — ANI (@ANI) May 7, 2025

इसमें कहा गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई "केंद्रित, नपी-तुली रही है तथा यह ध्यान रखा गया है कि यह और बढ़े। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय मिसाइल हमलों को "युद्ध की कार्रवाई" करार दिया और कहा कि उनके देश को "उचित जवाब" देने का पूरा अधिकार है।

भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "कुछ देर पहले, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में उन आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला करते हुए 'ऑपरेशन सिन्दूर' शुरू किया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों का मंसूबा बनाया गया और इसे निर्देशित किया गया।" इसमें कहा गया, "किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है।

#OperationSindoor | 8. Shawai Nallah Camp is one of the most important camps of LeT and is used for recruitment, registration and training of LeT cadres. This camp has been functional since early 2000:Sources to ANI pic.twitter.com/OAVjVR1WFu — ANI (@ANI) May 7, 2025

भारत ने लक्ष्य के चयन और क्रियान्वयन के तरीके में काफी संयम दिखाया है।" सूत्रों ने कहा कि सभी नौ ठिकानों पर हमले सफल रहे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने "ऑपरेशन सिंदूर" की बारीकी से निगरानी की। अधिकारियों ने बताया कि जिन नौ ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय शामिल है।

ये दोनों पाकिस्तान के पंजाब में हैं। भारत की यह कार्रवाई 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के दो सप्ताह बाद आई है। हमले में 26 लोग मारे गए थे जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया, "ये कदम बर्बर पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाए गए हैं जिसमें 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी।" इसमें कहा गया, "हम इस प्रतिबद्धता पर कायम हैं कि हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।"

Graphic representation of the targets taken by the Indian Armed Forces under #OperationSindoor in Pakistan and PoJK https://t.co/cEasBn51U9pic.twitter.com/HMONRGQxWW — ANI (@ANI) May 7, 2025

इस कारवाई के तत्काल बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, "भारत माता की जय।" भारतीय सेना ने अपने पोस्ट में कहा, "न्याय हुआ।" पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत की ओर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली और मुजफ्फराबाद तथा बहावलपुर में मिसाइल हमले किए गए।

उन्होंने "एआरवाई न्यूज " चैनल को बताया कि कुछ समय पहले, भारत ने बहावलपुर के अहमद पूर्वी इलाके, कोटली और मुजफ्फराबाद में तीन जगहों पर हवाई हमले किए। उन्होंने कहा, "हमारे वायु सेना के सभी विमान आसमान में उड़ रहे हैं। यह कायरतापूर्ण और शर्मनाक हमला भारत के हवाई क्षेत्र के भीतर से किया गया। उन्हें कभी भी पाकिस्तान के क्षेत्र में आने और घुसने नहीं दिया गया।"

उनका कहना था, "मुझे इसे स्पष्ट रूप से कहने दीजिए कि पाकिस्तान अपनी पसंद के समय और स्थान पर इसका जवाब देगा। घोर उकसावे की यह कार्रवाई अनुत्तरित नहीं रहेगी।" भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान से लगी सीमा पर सभी वायु रक्षा प्रणालियों को अलर्ट पर रखा गया है।

सूत्रों ने कहा कि ऑपरेशन के बाद भारत ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, यूएई और सऊदी अरब सहित कई प्रमुख देशों से संपर्क किया और उन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर सैन्य हमले के बारे में जानकारी दी।

एक सूत्र ने कहा, "वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने कई देशों में अपने समकक्षों से बात की है और उन्हें भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी है।" यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए सशस्त्र बलों को पूरी छूट देने के कुछ दिनों बाद हुआ। शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने बीते 29 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले की प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने के लिए सशस्त्र बलों को पूरी छूट दी थी। मोदी ने "आतंकवाद पर करारा प्रहार" करने के राष्ट्रीय संकल्प पर भी जोर दिया था।

