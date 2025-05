Delhi: ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट, पाकिस्तान से निपटने के लिए चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा

Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों तथा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी पहले से ही हाई अलर्ट पर है और बुधवार को शाम चार बजे कई एजेंसियां 'मॉक ड्रिल' करेंगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। दिल्ली पुलिस पूरी तरह सतर्क है और किसी को भी कानून-व्यवस्था भंग करने नहीं दिया जाएगा। टीमें महत्वपूर्ण स्थानों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं और सोशल मीडिया मंचों पर भी नजर रखी जा रही है।’’

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 10.30 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग से पहले अपने आवास से निकले

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। #ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की नृशंस हत्या का भारत का जवाब है। मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।"

Union Home Minister Amit Shah says, "Proud of our armed forces. #OperationSindoor is Bharat’s response to the brutal killing of our innocent brothers in Pahalgam. The Modi government is resolved to give a befitting response to any attack on India and its people. Bharat remains… pic.twitter.com/jKOUO7rqC3