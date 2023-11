Mahadev Betting App Case: 'प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को दिए ₹508 करोड़', ED ने किया सनसनीखेज दावा

Highlights ED का दावा - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों से कुल ₹508 करोड़ मिले प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया कि उसे एक "कैश कूरियर" से एक बयान प्राप्त हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं

Mahadev Betting App Case:प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दावा किया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों से कुल ₹508 करोड़ मिले हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया कि उसे एक "कैश कूरियर" से एक बयान प्राप्त हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। ईडी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यह "जांच का विषय" है।

एजेंसी ने रुपये मिलने पर कूरियर असीम दास को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य में चुनाव से पहले उनके पास 5.39 करोड़ रुपये हैं। प्रवर्तन निदेशालय वर्तमान में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के संभावित उल्लंघन के लिए महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप और उसके प्रमोटरों की जांच कर रहा है।

एजेंसी ने अपने बयान में कहा, असीम दास से पूछताछ से, और उसके पास से बरामद फोन की फोरेंसिक जांच से और शुभम सोनी (महादेव नेटवर्क के उच्च रैंकिंग आरोपियों में से एक) द्वारा भेजे गए ईमेल की जांच से कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं।

एजेंसी ने कहा, अतीत में नियमित भुगतान किया गया है और अब तक महादेव एपीपी प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसमें आगे कहा गया, ''ये जांच का विषय हैं।''

गुरुवार को, प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को लक्षित करते हुए छत्तीसगढ़ में तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप 5.39 करोड़ रुपये कैश जब्त किए। इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने 15.59 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस भी रोक लिया। जिसे बाद में फ्रीज के तहत रखा गया।

ईडी ने एक्स पर लिखा, “ईडी ने 2/11/2023 को छत्तीसगढ़ में महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी एपीपी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया है जिसमें 5.39 करोड़ रुपये नकद और बैंक बैलेंस रु. 15.59 करोड़ रुपये को रोक लिया गया है और फ्रीज/जब्त कर लिया गया है।'' एजेंसी ने छापे के दौरान जब्त की गई नकदी की तस्वीरें भी पोस्ट कीं।

