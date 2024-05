Parth Jindal On Sanju Samson: टी-20 में चयन, दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल ने संजू सैमसन को दी बधाई

Highlights दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल का मैच खेला गया दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच को 20 रनों से जीत लिया टीम इंडिया में चयन पर दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल ने संजू सैमसन को बधाई दी

Parth Jindal On Sanju Samson: टी-20 विश्व कप 2024 के लिए टीम इंडिया में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन का चयन हुआ है। संजू को इस बाबत दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल ने बधाई दी। यहां जानकारी के लिए बताते चले कि टी-20 विश्व कप के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यों की एक टीम का ऐलान कर दिया है। वेस्टइंडीज में जून माह से विश्व कप का आगाज होगा। वहीं, मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल का मैच खेला गया।

Our Chairman and Co-owner, Parth Jindal, caught up with Rajasthan Royals' captain Sanju Samson & owner Manoj Badale, at the Arun Jaitley Stadium last night, after what was an exceptional contest of cricket. Parth also extended his congratulations to the RR skipper on being… pic.twitter.com/k47zwB7nzR