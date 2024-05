T 20 World Cup 2024: पूर्व क्रिकेटर कर्टनी वॉल्श ने बताया, कौन सी टीम जीतेगी टी-20 विश्व कप

Highlights जून में टी-20 विश्व कप का होगा आगाज वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर कर्टनी वॉल्श ने कहा, जसप्रीत बुमराह भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बुमराह ने आईपीएल में 18 विकेट हासिल किए

T 20 World Cup 2024: टी-20 विश्व कप में कौन सी टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी और कौन सी टीम साल 2024 का विश्व कप जीतने में कामयाब होगी। इस तरह के सवाल वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर कर्टनी वॉल्श से किया गया। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि विश्व कप (टी-20 विश्व कप) कौन जीतेगा। मुझे लगता है कि हमें इस विश्व कप में शानदार क्रिकेट देखने को मिलेगा। विश्व कप खेलने के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। जिस टीम की ओर से बेहतर प्रदर्शन होगा, वह टूर्नामेंट में आगे जाएगा।

