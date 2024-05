Highlights SRH vs LSG Live Match: आज का मैच लाइव स्कोरकार्ड SRH vs LSG Live Score: हैदराबाद VS लखनऊ लाइव, आईपीएल का 57वां मुकाबला SRH vs LSG: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद VS लखनऊ सुपर जायंट्स मैच लाइव मुकाबला

Sunrisers Hyderabad Vs Lucknow Super Giants: सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स लाइव स्कोर, आईपीएल का 57वां मुकाबला, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, देखें लाइव आईपीएल मैच स्कोरकार्ड

Buckle up for this breathtaking battle 🔥



Sunrisers Hyderabad take on Lucknow Super Giants in Match 5️⃣7️⃣ 🙌



As the race for TOP 4️⃣ is on, who will move one step closer ? 🤔 #TATAIPL | #SRHvLSGpic.twitter.com/yYRZrxPAFw — IndianPremierLeague (@IPL) May 8, 2024

Here's how our skipper's birthday celebrations went down 🥳🎂@patcummins30pic.twitter.com/nSvWidBIqs — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) May 8, 2024

Blue vs Orange in Hyderabad today. Let's bring our best boys 💪💙 pic.twitter.com/NmZ17nMNOK — Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) May 8, 2024

LIVE

07:04 PM SRH vs LSG Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी Match Day in Hyderabad! 🏟️



Lots riding on this contest 🔥🔥



Which team has your backing❓



⏰ 7:30 PM IST

💻 https://t.co/4n69KTSZN3

📱 Official IPL App#TATAIPL | #SRHvLSGpic.twitter.com/F9ZXe8RUey — IndianPremierLeague (@IPL) May 8, 2024

07:03 PM SRH vs LSG Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, देखें लाइव आईपीएल मैच स्कोरकार्ड Match 57. Lucknow Super Giants Won the Toss & elected to bat https://t.co/46Rn0QwHfi#TATAIPL#IPL2024#SRHvLSG — IndianPremierLeague (@IPL) May 8, 2024

