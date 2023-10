Assembly Polls 2023: मध्य प्रदेश के 81% विधायक करोड़पति, 40 % पर आपराधिक मामले- एडीआर रिपोर्ट

Highlights मध्य प्रदेश के करोड़पति विधायकों की सूची जारी कर दी- एडीआर करीब 81 फीसदी करोड़पति विधायक हैं विधानसभा चुनाव से पहले ही 40 फीसदी विधायकों पर मुकदमे दर्ज हैं

नई दिल्ली:मध्य प्रदेशविधानसभा चुनाव से पहले एडीआर ( एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) ने सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के मौजूदा विधायकों की संपत्ति और आपराधिका मामलों के बारे में जानकारी साझा की है।

एडीआर के अनुसार एमपी के एक आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय सालाना 1 लाख 40 हजार 583 रुपये है या फिर उसकी प्रति माह 11 हजार रुपये है, लेकिन सामने आई रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया, जिसमें पता चलता है कि 81 फीसदी माननीय करोड़पति हैं। यह रिपोर्ट बीते गुरूवार को एडीआर ने जारी की थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में मध्य प्रदेश के 186 विधायक करोड़पति हैं। वहीं, 230 सिटिंग विधायकों के पास औसतन संपत्ति 10.76 करोड़ रुपये की है। यह आंकड़ा बताता है कि साल 2013 में हर विधायक के पास 5.24 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसमें अब 105 फीसदी बढ़ चुकी है। एक तरह से देखें तो 2008 में निर्वाचित कुल 230 विधायकों की औसत संपत्ति 1.44 करोड़ रुपए से 647 फीसदी अधिक है।



एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा भाजपा के 129 में से 107 विधायक करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस के कुल 97 में से 76 विधायक करोड़पति हैं। दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक की सूची में भी 4 में से 3 करोड़पति ही हैं। रिपोर्ट की मानें तो साल 2008 में निर्वाचित विधायकों में से 84 ही ऐसे थे जो करोड़पति थे, 2013 आते-आते इनकी संख्या 161 हो गई, जो चुने हुए विधायकों का 92 फीसदी है।

वहीं, 2018 में भी कुछ ऐसी ही आंकड़ें सामने आएं थे, जिसमें 15.5 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ निर्वाचित 186 विधायकों करोड़पति के रूप में सामने आएं और उन्होंने अपने दायर हलफनामे यह बात बताई थी।

भाजपा के 118 विधायक करोड़पति थे, लेकिन 2018 में विधानसभा चुनाव होने के बाद 107 ही करोड़पति रह गए थे। साथ ही 2013 के मुकाबले इसमें 9 फीसदी की गिरावट देखी गई। कांग्रेस के 2013 में 40 ही विधायक करोड़पति थे, फिर साल 2018 में हुए चुनाव में इनकी संख्या बढ़कर 97 हो गई, इसके साथ 142 फीसदी की उछाल के साथ इतने विधायकों की संपत्ति बढ़ी।

करोड़पति विधायकों की सूची में सबसे ऊपर भाजपा के पूर्व मंत्री संजय पाठक का नाम है, जिनकी संपत्ति 226 करोड़ रुपए है। उनकी संपत्ति में 2013 से अब तक 60 फीसदा की बढ़ोतरी हुई और141 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ इस फेहरिस्त में छठे नंबर पर थे, उनके कुल संपत्ति 124 करोड़ रुपए की है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संपत्ति सिर्फ 7 करोड़ रुपए की है, यह बात उन्होंने 2018 के चुनावों में फाइल किए हलफनामे में बताया था।

जानें, मध्य प्रदेश के कितने विधायकों पर चल रहे दर्ज हैं आपराधिक मामले

एडीआर रिपोर्ट की मानें तो मध्य प्रदेश के 40 फीसदी विधायक के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 20 फीसदी पर गंभीर आरोपों में केस दर्ज है। इसमें भाजपा के मौजूदा सभी में से 129 विधायक (30 फीसदी) ऐसे हैं, जिनपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से 16 फीसदी ऐसे है जिनपर गंभीर आरोपों में केस चल रहा है. कांग्रेस के लगभग सभी 97 मौजूदा विधायकों पर आपराधिक मामले जड़े हुए हैं। इसमें 54 फीसदी पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और 26 फीसदी ऐसे विधायक हैं, जिनपर गंभीर आरोपों में मामले में शिकायत दर्ज है।

Analysis of Criminal Background, Financial, Education, Gender and other details of Sitting MLAs in Madhya Pradesh Assembly Election 2018#ADRReport: https://t.co/QNTyWywbZr#Elections2023#MadhyaPradeshElections2023pic.twitter.com/ljU4MPaXjR