Lok Sabha Elections 2024: मुंबई की 6 सीटों पर इस तारीख को होगा मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे

Highlights महाराष्ट्र में 19 अप्रैल से 20 मई तक पांच चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे मुंबई की चुनावी लड़ाई पालघर, कल्याण और ठाणे के साथ 20 मई को होने वाली है 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ रही भाजपा और अविभाजित शिवसेना ने तीन-तीन सीटें हासिल की थीं

Lok Sabha Elections 2024: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू के साथ शनिवार को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में 2024 लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होंगे और मतगणना 4 जून को होगी। महाराष्ट्र में 19 अप्रैल से 20 मई तक पांच चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। मुंबई की चुनावी लड़ाई पालघर, कल्याण और ठाणे के साथ 20 मई को होने वाली है।

मुंबई नॉर्थ

मुंबई नॉर्थ-वेस्ट

मुंबई नॉर्थ - ईस्ट

मुंबई नॉर्थ - सेंट्रल

मुंबई साउथ - सेंट्रल

मुंबई साउथ

एक राजनीतिक महाशक्ति मुंबई में, भाजपा जैसी प्रमुख पार्टियों के रूप में गतिशीलता मजबूत है, दोनों गुट शिव सेना और कांग्रेस मेगा शहर में चुनावी वर्चस्व सुरक्षित करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि भाजपा पांच सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उत्तरी मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मैदान में उतारेगी, जबकि मुंबई दक्षिण से सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को समर्थन देगी। दूसरी ओर, शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस छह सीटें बराबर-बराबर बांटने की योजना बना रही हैं।

Maharashtra Lok Sabha Elections 2024: Schedule, Phases, Seats, Key Candidates & All You Need To Know



(1/3)https://t.co/w8mIuoPIlH#Maharashtra#MaharashtraNews#Mumbai#LokSabhaElections2024#ElectionCommissionpic.twitter.com/HhImYDcA5G