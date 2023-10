रिजवान के खिलाफ ICC से शिकायत करने वाले वकील विनीत जिंदल को हिजबुल मुजाहिदीन से मिली जान से मारने की धमकी

Highlights भारतीय वकील विनीत जिंदल ने 'जान से मारने की धमकी' मिलने का दावा किया है उन्हें यह धमकी आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से मिली है मुहम्मद रिज़वान के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज कराने के बाद मिली धमकी

नई दिल्ली: हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान मैदान पर नमाज पढ़ने के लिए पाकिस्तान के कीपर-बल्लेबाज मुहम्मद रिज़वान के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज करने के बाद, भारतीय वकील विनीत जिंदल ने अब 'जान से मारने की धमकी' मिलने का दावा किया है। उन्हें यह धमकी आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से मिली है।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जिंदल ने लिखा, "क्रिकेट ग्राउंड में नमाज अदा करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए फोन पर इस्लामिक आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जान से मारने की धमकी मिली। दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज की गई। अनुरोध डीसीपी_नॉर्थवेस्ट कार्रवाई करेंगे।"

इससे पहले, अपनी शिकायत में जिंदल ने कहा था कि रिजवान का कई भारतीयों के सामने नमाज पढ़ना यह दिखाने के लिए है कि वह एक मुस्लिम है, जो उनके अनुसार खेल की भावना को प्रभावित करता है। जिंदल ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि मैदान पर प्रार्थना करने और श्रीलंका के खिलाफ अपने प्रदर्शन को गाजा को समर्पित करने का कृत्य धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा के प्रति उनके मजबूत झुकाव को रेखांकित करता है।

Adv. @vineetJindal19 Received life threat from Islamic terrorist organization Hizbul Mujahideen on Phone for filing complaint against Pakistani cricket player Mod.Rizwan offering Namaz in Cricket Ground.

Complaint filed with Delhi Police. Request @cp_delhi@CellDelhi…