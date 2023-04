कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भाजपा में हुए शामिल

Highlights अविभाजित आंध्र प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री रहे किरण कुमार रेड्डी भाजपा में शामिल। किरण रेड्डी ने रेड्डी ने पिछले महीने ही पार्टी नेतृत्व से मतभेदों को लेकर कांग्रेस छोड़ दिया था। पीएम मोदी के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के विजन को समर्थन देने के लिए भाजपा में शामिल हो रहा हूं: किरण रेड्डी

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे किरण कुमार रेड्डी शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। साल 2014 में तेलंगाना राज्य बनने से पहले तक अविभाजित आंध्र प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री रहे रेड्डी ने पिछले महीने ही पार्टी नेतृत्व से मतभेदों को लेकर कांग्रेस छोड़ दिया था।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी की मौजूदगी में रेड्डी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

दिल्ली में भाजपा की सदस्यता लेने के बाद किरण कुमार रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के विजन को समर्थन देने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं।

#WATCH | "I had never imagined that I'll have to leave Congress...There is a saying- 'My king is very intelligent, he doesn't think on his own, doesn't listens to anyone's advice', "says former Congress leader Kiran Kumar Reddy on joining BJP in Delhi. pic.twitter.com/8s43F09WxK