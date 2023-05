कर्नाटक चुनाव के नतीजों के एक दिन बाद कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को CBI की कमान, क्या हैं मायने? कांग्रेस से रही है अदावत! डीके शिवकुमार ने कहा था- 'नालायक'

By विनीत कुमार | Published: May 15, 2023 11:16 AM

कर्नाटक कैडर के प्रवीण सूद को सीबीआई की कमान सौंपी गई है। प्रवीण सूद अभी कर्नाटक के डीजीपी हैं। कर्नाटक में कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि सूद भाजपा को बचाते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं।

प्रवीण सूद को सीबीआई की कमान (फाइल फोटो)