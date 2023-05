डीके शिवकुमार बोले- 'मुख्यमंत्री पद पैतृक संपत्ति नहीं जिसे साझा किया जाए', कर्नाटक में सीएम पद को लेकर हो रही है जोरदार लॉबिंग

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 16, 2023 10:17 AM

कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री पद को सिद्धरमैया के साथ बांटने का कोई सवाल ही नहीं है। यह पूछे जाने पर क्या आप सिद्धारमैया के साथ पोस्ट साझा करने के लिए सहमत होंगे? शिवकुमार ने कहा कि यह साझा की जाने वाली संपत्ति नहीं है जैसे भाई-बहन पैतृक संपत्ति साझा करते हैं।

कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार