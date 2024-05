Ebrahim Raisi Death: क्या ईरान के राष्ट्रपति की हुई हत्या? सोशल मीडिया पर इज़राइल की भूमिका पर संदेह है, अधिकारियों ने स्पष्ट किया

Highlights ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की रविवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई राज्य मीडिया ने कहा कि कई लोगों का मानना है कि यह एक "हत्या" है एक यूजर ने कहा, हम देखेंगे कि ईरान पूरी तरह से जांच करेगा या नहीं

Ebrahim Raisi Death:ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की रविवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। हालांकि अधिकारियों और राज्य मीडिया ने सोमवार को कहा कि कई लोगों का मानना है कि यह एक "हत्या" है। रायसी के विवादास्पद कार्यकाल को देखते हुए घरेलू दुश्मनों की संभावित भागीदारी के बारे में भी सवाल उठाए गए हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने सोमवार को कहा, "ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। मुझे संदेह है कि यह एक हत्या थी। हम देखेंगे कि ईरान पूरी तरह से जांच करेगा या नहीं। मुझे संदेह है कि इसके पीछे इजरायल का हाथ है।"

इससे पहले सोमवार को, ईरानी राज्य मीडिया ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 63 वर्षीय रायसी, उनके विदेश मंत्री होसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन और सात अन्य की मौत की पुष्टि की थी। यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य निक ग्रिफ़िन ने कहा, "मोसाद [इज़राइल की राष्ट्रीय ख़ुफ़िया एजेंसी] के शामिल होने के स्पष्ट गाजा/हिज़बुल्लाह/ईरान/इज़राइल तनाव के अलावा भी कई कारण हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी..."

एक्स पर एक पोस्ट में, ग्रिफ़िन ने कहा कि रायसी और उनके अज़रबैजानी समकक्ष ने अपनी सीमा पर क़िज़ कलासी जलविद्युत बांध खोला है - "दोनों देशों के बीच "दीर्घकालिक सहयोग" और "दोस्ती और मित्रता" के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित एक मेगाप्रोजेक्ट हाल के वर्षों में राजनीतिक असहमतियों के बावजूद"।

उन्होंने एक विश्लेषण में कहा कि दोनों शिया राज्यों के बीच "संबंधों में सुधार" केवल अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। ग्रिफ़िन ने कहा, "इज़राइल नागोर्नो-काराबाख में अर्मेनियाई लड़ाकों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए गए ड्रोन और अन्य हथियार बेचकर बड़ा मुनाफा कमा रहा है। ईरान ने अर्मेनियाई लोगों का दृढ़ता से समर्थन किया है।"

Iran President Ebrahim Raisi died in helicopter crash I suspect this was an assassination We will see if Iran will investigate throughly I suspect Israel is behind this pic.twitter.com/ukhVJigBDt

ग्रिफ़िन ने कहा, "इस प्रकार लड़ाई को जारी रखना विशाल इज़रायली हथियार उद्योग के लिए लाभ और प्राचीन घृणा का मिश्रण है।" एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने रायसी को "इजरायल, अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ ईरान के छद्म युद्ध के पीछे एक प्रमुख रणनीतिकार" करार दिया। यूजर ने कहा, "...उसने असहमति को भी बेरहमी से कुचल दिया, अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों को प्रताड़ित किया और मार डाला।"

