Delhi Lok Sabha Election 2024: 44 डिग्री तापमान, चुनावी सभा करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी

Delhi Lok Sabha Election 2024: 25 मई को दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस-आप ने इंडी गठबंधन के तहत अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इन्हीं उम्मीदवारों के पक्ष में 44 डिग्री तापमान में वोट मांगने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी सभा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अनुसार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में 22 मई को उत्तर पश्मिी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और 23 मई को उत्तर पूर्वी दिल्ली में राहुल गांधी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है।

जिस दिन इन दोनों नेताओं की चुनावी सभा होनी है, उस दिन तापमान का पारा 44 डिग्री के आसपास रहने वाला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी सभा में कितनी संख्या में लोग राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए आते हैं। बहरहाल, सोमवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालाय में एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल्ली में भी आए, यहां उन्होंने हर वर्ग, समुदाय के लोगों से बातचीत करके जो न्याय संकल्प घोषणा पत्र बनाया है उसमें देश के हर नागरिक को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है।

मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी जी दिल्ली के जे.जे. कलस्टर में 4 किलोमीटर तक नही चल सकते क्यूकी वहां की स्थिति बहुत दयनीय है।उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी 5 न्याय और 30 गारंटी के वायदे को पूरा करके पहले पक्की नौकरी के अतंर्गत 30 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरेंगे और हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपये अप्रेंटशिप के अधिकार के तहत देंगे तथा अग्निवीर योजना को खत्म करके स्थायी सेना की नौकरी देंगे।

महालक्ष्मी योजना के तहत 8500 रुपये महीना हर गरीब, मजबूर और जरुरतमंद महिला को पूरे देश में लाभ मिलेगा। किसानों मजदूरों को उनके अधिकार दिलाने की पहल करेंगे। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट सबको अधिकार दिया जाऐगा। महिलाओं को 50 प्रतिशत की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी मिलेगी।

