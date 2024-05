Lok Sabha Election Fifth Phase 2024: गांव में 'विकास' नहीं आया, ग्रामीणों ने लिया फैसला, नहीं देंगे वोट

Highlights उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के हिसामपुर में सैकड़ों लोगों ने वोट का बहिष्कार किया ग्रामीणों के अनुसार, गांव में विकास कार्य नहीं हुए ग्रामीणों ने कहा, हर बार हमारी अपीलों को अनसुना कर दिया गया है

Lok Sabha Election Fifth Phase 2024: लोकसभा चुनाव के तहत सोमवार को पांचवें चरण के लिए 49 सीटों पर मतदान हुआ। जहां एक तरफ भयंकर गर्मी में भी वोटर बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल किया। वहीं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और झारखंड के तीन गांव के ग्रामीणों ने वोट न देने का ऐलान किया। इनमें दो गांव उत्तर प्रदेश के हैं और एक झारखंड का है। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि कई बार आश्वासन दिया गया कि विकास होगा। लेकिन, नहीं हुआ, इसलिए इस चुनाव में बहिष्कार कर रहे हैं।

एनडीटीवी की खबर के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के हिसामपुर में सैकड़ों लोग आज अपने घर पर हैं। ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने कहा कि गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा हमारी ओर से की गई अपीलों को अनसुना कर दिया गया है। गांव के लिए कोई सड़क नहीं है। हमें कहीं भी जाने के लिए रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए ट्रैक पार करना पड़ता है। लगभग एक दर्जन लोग ट्रेन से कटकर मर चुके हैं, लेकिन ओवरब्रिज बनाने का वादा पूरा नहीं हुआ।

कौशांबी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व एक दशक से भाजपा के विनोद सोनकर कर रहे हैं। उनसे पहले समाजवादी पार्टी के शैलेन्द्र कुमार स्थानीय सांसद थे। वहीं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के परहाजी गांव में हिसामपुर जैसा ही दृश्य देखने को मिला। इधर, ग्रामीणों ने कहा कि वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे क्योंकि कल्याणी नदी पर पुल की उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी नहीं हुई है।

यहां एक भी वोट नहीं डाला गया

कुसुम्भा गांव झारखंड की हज़ारीबाग़ लोकसभा सीट का हिस्सा है, जिसने 2009 के चुनाव के बाद से भाजपा को लगातार जीत दिलाई है। गांव के 2,000 से अधिक मतदाता आज मतदान केंद्रों से दूर रहे। दोपहर तक दो बूथों पर एक भी वोट नहीं पड़ा था। डिप्टी कमिश्नर नैन्सी सहाय ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि कुसुंभा में दो मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया है।

