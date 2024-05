राष्ट्रपति रायसी की मौत के कारण ईरान में क्यों है आतिशबाजी और जश्न का माहौल?

तेहरान: राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की रिपोर्ट के बाद ईरानी-अमेरिकी पत्रकार मासिह अलीनेजाद ने एक्स पर लिखा, "मुझे लगता है कि यह इतिहास में एकमात्र दुर्घटना है जहां हर कोई चिंतित है कि क्या कोई बच गया।" ईरानी कार्यकर्ता ने लिखा, "विश्व हेलीकाप्टर दिवस की शुभकामनाएँ!"

जबकि हेलीकॉप्टर दुर्घटना की रिपोर्ट के बाद सैकड़ों लोग तेहरान और मशहद के मुख्य चौराहों पर राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए, कई वीडियो और रिपोर्टें सामने आईं जिनमें ईरानियों को इस खबर का जश्न मनाते हुए दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर कई ईरानी और ईरानी प्रवासी भी दुर्घटना का मज़ाक उड़ाते और मीम शेयर करते देखे गए।

रायसी सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति नहीं थे, वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अली खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में ईरान के इस्लामी गणराज्य का सर्वोच्च नेता माना जा रहा था। लेकिन एक राष्ट्रीय नेता की मृत्यु पर यह खुशी और जश्न क्यों? और क्या यह उत्सव केवल रायसी के बारे में है या यह एक धार्मिक राज्य द्वारा दमित लोगों की लड़ाई का प्रतीक है?

जबकि कई लोग ईरानी राष्ट्रपति की भलाई के बारे में अपडेट के लिए टीवी स्क्रीन और स्मार्टफोन से चिपके हुए थे, ईरान और विदेशों में कई लोग 63 वर्षीय रायसी की मृत्यु की संभावना पर खुशी मनाते देखे गए, जिन्हें अक्सर "तेहरान का कसाई" कहा जाता है।" रायसी एक उदारवादी और आधुनिक शिया मुस्लिम देश ईरान का भी प्रतीक था, जिसने 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अत्यधिक रूढ़िवादी मोड़ ले लिया था।

