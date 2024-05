Delhi Lok Sabha Election 2024: '4 जून के बाद जनता की सुनने लगेगी पुलिस' चुनावी सभा में केजरीवाल ने कहा

Highlights दिल्ली में केजरीवाल ने की चुनावी सभा, बोले 4 जून को बन रही है हमारी सरकार केजरीवाल ने कहा, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे केजरीवाल ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को कोई बंद नहीं कर सकता

Delhi Lok Sabha Election 2024: दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए सोमवार को चुनावी सभा को संबोधित किया। केजरीवाल ने पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की विधानसभा पटपड़गंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया और आप के प्रति जनता का स्नेह दर्शा रहा है कि हम दिल्ली की सात सीटें जीत रहे हैं। केजरीवाल ने पटपड़गंज के अलावा शाहदरा, गांधी नगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी इसमें शामिल होगी।

#WATCH | Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal says, "...On June 4, the INDIA coalition government will be formed and Aam Aadmi Party will be a part of it. We will give full statehood to Delhi. We have improved the schools and hospitals but the law and order is very bad, the… pic.twitter.com/IuKL2j48Mb