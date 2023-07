कपिल सिब्बल ने बताया विपक्ष ने गठबंधन का 'इंडिया' क्यों रखा नाम, पीएम मोदी पर कसा तंज, देखें वीडियो

Highlights 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत राजग को कड़ी चुनौती देने के प्रयास में जुटे 26 विपक्षी दलों ने मंगलवार को बैठक की। बैठक में विपक्षी दलों ने यह संकल्प लिया कि वो देश के सामने एक वैकल्पिक राजनीति और सामाजिक एवं आर्थिक एजेंडा पेश करेंगे। इस बैठक में यह भी फैसला किया कि इस गठबंधन का एक संयोजक होगा और 11 सदस्यीय समन्वय समिति होगी।

बेंगलुरु: राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने विपक्षी दलों के नए गठबंधन के नाम 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया)' का उल्लेख करते हुए मंगलवार को कहा कि विपक्ष ने यह नाम इसलिए लिया है क्योंकि आने वाले महीनों में यह भारत बनाम पीएम मोदी होगा क्योंकि यहां (विपक्ष) सभी लोग समावेशी भारत के लिए लड़ रहे हैं जो संविधान में लिखा है और पीएम मोदी विशिष्ट भारत के लिए लड़ रहे हैं।

इस दौरान दिल्ली में एनडीए की बैठक और पीएम मोदी के वंशवादी राजनीति वाले बयान पर बोलते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि वह (पीएम मोदी) किस वंशवादी राजनीति की बात कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल किसी वंश के हैं या अशोक गहलोत किसी वंश के हैं...ये बयान किसी ठोस बात पर आधारित नहीं हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत राजग को कड़ी चुनौती देने के प्रयास में जुटे 26 विपक्षी दलों ने मंगलवार को बैठक की।

बेंगलुरु में आयोजित दो दिवसीय बैठक में विपक्षी दलों ने यह संकल्प भी लिया कि वो देश के सामने एक वैकल्पिक राजनीति और सामाजिक एवं आर्थिक एजेंडा पेश करेंगे। इस बैठक में यह भी फैसला किया कि इस गठबंधन का एक संयोजक होगा और 11 सदस्यीय समन्वय समिति होगी। 'इंडिया' के घटक दलों की अगली बैठक मुंबई में होगी जहां गठबंधन के संयोजक और समन्वय समिति के सदस्यों का चयन किया जाएगा।

