राहुल गांधी के पेरिस में दिए बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा निशाना, बोले- "छोटी मानसिकता वाले लोग..."

Highlights ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर कसा तंज पेरिस में राहुल गांधी ने जी20 पर बयान दिया सिंधिया ने कहा कि छोटी मानसिकता वाले लोग विदेश में देश की आलोचना करते हैं

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय विदेश दौरे पर हैं और पेरिस में उनके दिए एक बयान से भारत में राजनीति गर्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग छोटी मानसिकता वाले हैं जो जी20 से जलते हैं और विदेशी धरती पर इसकी आलोचना करते हैं।

दरअसल, पेरिस में साइंसेज पीओ यूनिवर्सिटी में शनिवार को बातचीत के दौरान गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहती है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हिंदू नहीं है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं।

#WATCH | Indore, Madhya Pradesh: On Rahul Gandhi's statement, Union Minister Jyotiraditya Scindia says, "Some parties get restless when India shines on a global platform... Some people have the mentality of demeaning others instead of improving themselves. India organised a… pic.twitter.com/enXAEi5q5O