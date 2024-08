JK Assembly polls 2024 Date: तीन चरणों में मतदान, 18-25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग, 4 को होगी मतगणना

Highlights राज्य की 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू-कश्मीर में चुनाव तीन चरणों में होंगे चुनाव के पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन 20 अगस्त को जारी होगी राज्य में धारा 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे हैं विधानसभा चुनाव

JK Assembly polls 2024 Date: केंद्रीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीरविधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा करते हुए बताया कि राज्य की 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू-कश्मीर में चुनाव तीन चरणों में होंगे। उन्होंने तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। जबकि 4 अक्टूबर को मतगणना होगी।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन 20 अगस्त को जारी होगी। नोमिनेशन की अंतिम तारीख 27 अगस्त है। उम्मीदवारों के नामांकन की जाँच 28 अगस्त को होगी। जबकि 30 अगस्त को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे और 18 सितंबर को मतदान होगा।

राज्य विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण 29 अगस्त से नोटिफिकेशन के साथ शुरू हो जाएगा। नामांकन की अंतिम तारीख 5 सितंबर है। वहीं कैंडिडेट्स के नामांकन की समीक्षा 6 सितंबर को की जाएगी। जबकि 9 सिंतबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि होगी। दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को आयोजित होगा।

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तीसरे चरण की नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी की जाएगी। नोमिनेशन की अंतिम तिथि 12 सितंबर को रखी गई है। जबकि पर्चा की जाँच 13 सितंबर को की जाएगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 17 सितंबर को है। तीसरे चरण की वोटिंग की तारीख 01 अक्टूबर है। तीनों चरणों की वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। इसी दिन यह तय हो जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार गठित होगी।

Assembly poll in J&K will be held in three phases, with voting on Sep 18, Sep 25, and Oct 1



