Jharkhand Political Crisis: सीएम सोरेन पिकनिक स्पॉट ‘लतरातू’ घूमकर रांची रवाना, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय रहेंगे उपस्थित

सात बजे मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन के सभी विधायकों की बैठक होगी। जानबूझकर हम उन्हें खूंटी जिले में 'लतरातू' घुमाने ले गये क्योंकि भाजपा उसी की भाषा समझती है।

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन UPA विधायकों के साथ खूंटी जिले के लतरातू बांध से रवाना हो गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खूंटी स्थित पिकनिक स्पॉट ‘लतरातू’ घूमकर वापस रांची रवाना हो गए।

Jharkhand CM Hemant Soren is seen taking a boat ride near Latratu dam in Khunti district along with JMM & Congress MLAs pic.twitter.com/tqunmPXEeh — ANI (@ANI) August 27, 2022

सात बजे मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन के सभी विधायकों की बैठक होगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमारे सभी विधायकों को ‘पतरातू’ जाना था, लेकिन जानबूझकर हम उन्हें खूंटी जिले में ‘लतरातू’ घुमाने ले गये क्योंकि भाजपा उसी की भाषा समझती है।

Jharkhand | UPA legislators along with CM Hemant Soren leave from Latratu dam in Khunti district https://t.co/zMH2rAiA1Ipic.twitter.com/5HGv6C8MHd — ANI (@ANI) August 27, 2022

मुख्यमंत्री आवास पर शाम सात बजे से होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री सोरेन, कांग्रेस की झारखंड इकाई के प्रभारी अविनाश पांडेय भी उपस्थित रहेंगे। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 49 विधायक हैं। उनमें सबसे बड़ी पार्टी झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 और राजद के एक विधायक हैं। सदन में मुख्य विपक्षी दल भाजपा के 26 विधायक हैं।

#WATCH | Jharkhand: Visuals from Latratu dam in Khunti dist where CM Hemant Soren can be seen with UPA MLAs & ministers https://t.co/wSRnav6BMqpic.twitter.com/cqwUb1BEBT — ANI (@ANI) August 27, 2022

