Champai Soren News: चंपई सोरेन के शपथ के बीच 35 विधायक हैदराबाद क्यों उड़े

Highlights झारखंड को नए सीएम बने चंपई सोरेन शपथ ग्रहण के बीच 35 विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हुए चंपई सोरेन के साथ आरजेडी और कांग्रेस दल से विधायक बनाए गए मंत्री

Champai Soren News: झारखंड को नया सीएम चंपई सोरेन के तौर पर मिल गया है। शुक्रवार को राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने चंपई को प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ दिलाई। चंपई के साथ कांग्रेस और आरजेडी के एक एक विधायक को कैबिनेट मंत्री पद के तौर पर शपथ दिलाई गई। इधर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, इसी बीच 35 विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हुए।

अब सवाल यह है कि 35 विधायक हैदराबाद के लिए क्यों भेजे गए। दरअसल, झारखंड में चल रही गठबंधन वाली सरकार को यह डर है कि कहीं, बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ न ले। इसलिए गठबंधन में शामिल विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है।



झारखंड के विधायक चार्टर प्लेन से हैदराबाद जा रहे हैं,इस लिस्ट को गौर से देखना चाहिए । 10 पैसेंजर में केवल 4 विधायक हैं,यानि विधायक हैदराबाद जाने का विरोध कर रहे हैं । चम्पई सोरेन जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं । pic.twitter.com/iDfuj9xco4 — Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) February 1, 2024

इधर बीजेपी सांसद ने ट्वीट कर सियासी पारा बढ़ा दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड के विधायक चार्टर प्लेन से हैदराबाद जा रहे हैं,इस लिस्ट को गौर से देखना चाहिए । 10 पैसेंजर में केवल 4 विधायक हैं।

गौर करने वाली बात यह है कि गुरुवार को झारखंड में सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। यहां की सत्ताधारी पार्टी को अपने विधायकों के टूटने का डर ऐसा लगा कि आनन फानन में 38 विधायकों को हैदराबाद भेजने की तैयारी कर दी गई। हालांकि, खराब मौसम के कारण विधायक हैदराबाद के लिए नहीं जा सके।

#WATCH | Jharkhand Congress & JMM MLAs leave for Hyderabad from Ranchi, Banna Gupta says, "You will witness our strength on the Floor (of the House)."



JMM's Champai Soren has taken oath as Jharkhand CM after ED arrested Hemant Soren. pic.twitter.com/Dfut3r0yea — ANI (@ANI) February 2, 2024

झारखंड कांग्रेस और जेएमएम विधायक रांची से हैदराबाद के लिए रवाना होने पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि आप सदन के पटल पर हमारी ताकत देखेंगे। ईडी द्वारा हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद जेएमएम के चंपई सोरेन ने झारखंड के सीएम पद की शपथ ली है।

झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आज झारखंड में मुझे जो दायित्व मिला है। यहां के सर्वांगिण विकास के लिए हेमंत सोरेन ने जो काम शुरु किए हैं उसे हमें पूरा करना है। जनता के आशा, आकांक्षा के अनुरूप हम काम करेंगे। हमारी सरकार झारखंड के सभी वर्ग, समुदाय के लिए काम करेगी।

#WATCH | Ranchi | New CM of Jharkhand, Champai Soren says, "...Hemant Soren worked for the all-round development of the tribals. I will speed up the work started by him, we will complete the work on time towards meeting the aspirations of people. Opposition's attempt to create… pic.twitter.com/b9MEjOJris — ANI (@ANI) February 2, 2024

झारखंड के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि हम हमेशा एक ही चीज की अपेक्षा करते हैं। गरीबों की सेवा की जानी चाहिए, हमें उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ करना चाहिए।

#WATCH | Ranchi | Jharkhand Governor C.P. Radhakrishnan says, "We always expect only one thing - the poorest among the poor should be served, we should do everything for fulfilling their basic needs, good roads, good drinking water, good schools, good healthcare and good houses.… pic.twitter.com/QyxUltGo5A — ANI (@ANI) February 2, 2024

अच्छी सड़कें, अच्छा पीने का पानी, अच्छे स्कूल, अच्छी स्वास्थ्य सेवा और अच्छे घर। अंततः, पूरे राज्य में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना होगा ताकि किसानों को लाभ मिले और लोगों को कमोडिटी मूल्य पर खाद्यान्न मिले।



