Jharkhand Minister Secretary ED: 30 करोड़ बरामद, नोट गिनने के लिए बैंक से मशीनें मंगाईं, बैग, सूटकेस और पॉलिथीन में भरकर रखी गड्डियां, देखें वीडियो

Highlights नोटों को गिनने के लिए बैंक से नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गई थीं। घरेलू सहायक के यहां नोटों की गड्डियों का ढेर देखकर अधिकारी भी चकरा गए। बैग, सूटकेस और पॉलिथीन में भरकर नोटों की गड्डियां रखी गई थीं।

Jharkhand Minister Secretary ED: लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड की राजधानी रांची में ईडी ने एक बार फिर छापेमारी कर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। ईडी के द्वारा सोमवार को की गई रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया गया है। इसमें कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर से ईडी ने भारी नकदी जब्त की है। बरामद नकदी 30 करोड़ रुपये के आसपास होने का अनुमान है। नोटों को गिनने के लिए बैंक से नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गई थीं।

बताया जाता है कि यह छापामारी झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में की गई है, जिन्हें ईडी ने बीते साल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक के यहां नोटों की गड्डियों का ढेर देखकर अधिकारी भी चकरा गए।

#WATCH | The Enforcement Directorate is conducting raids at multiple locations in Ranchi. Huge amount of cash recovered from household help of Sanjiv Lal - PS to Jharkhand Rural Development minister Alamgir Alam, in Virendra Ram case. ED arrested Virendra K. Ram, the chief… pic.twitter.com/VTpUKBOPE7

ईडी के अधिकारियों की ओर से इसका वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि घर में किस तरह से नोटों को रखा गया था। बैग, सूटकेस और पॉलिथीन में भरकर नोटों की गड्डियां रखी गई थीं। ईडी का मानना है कि यह काली कमाई का हिस्सा है। रांची के जिन 9 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा, उसमें पथ निर्माण विभाग में कार्यरत सेल सिटी के इंजीनियर विकास कुमार आवास भी शामिल है।

इसके अलावा मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के सहायक जहांगीर आलम, मुन्ना सिंह समेत बरियातु के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बताया जाता है कि मुन्ना सिंह संजीव लाल के करीबी हैं। जबकि जहांगीर आलम के ठिकानों से बरामद हुए कैश की गिनती जारी है। इस संबंध में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम हैं और हमारे पीएस हैं।

#WATCH | Jharkhand: Huge amount of cash recovered from household help of Sanjiv Lal - PS to Jharkhand Rural Development minister Alamgir Alam - in ED raids at multiple locations in Ranchi in Virendra Ram case.



ED arrested Virendra K. Ram, the chief engineer at the Jharkhand… pic.twitter.com/1yoBFRvaLa