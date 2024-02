झारखंड के सीएम चंपई सोरेन पहुंचे दिल्ली, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली: झारखंड में नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झारखंड भवन पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी झारखंड से दिल्ली आए।

झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शनिवार को कहा कि सीएम सोरेन कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। कुछ विधायक, जो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनने से नाराज हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अपनी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हैं।

उन्होंने कहा, "झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। हम पार्टी के अन्य नेताओं से भी मिलेंगे...विधायक अपने मुद्दों को बताने के लिए दिल्ली आए हैं।"

#WATCH | Jharkhand Chief Minister Champai Soren along with Jharkhand Congress President Rajesh Thakur arrived at Jharkhand Bhawan in Delhi. (17.2) pic.twitter.com/MyhODkbUUY