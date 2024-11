Jhansi medical college Fire Live Updates: लापरवाही में 10 मासूम की जान?, 700000-700000 रुपए की आर्थिक सहायता, पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जताया!

Highlights दस बजकर 45 मिनट पर संभवत: शार्ट सर्किट से आग लग गयी। भगवान दास वार्ड में थे, क्योंकि उनका बेटा वहां भर्ती था। आग लगने के कारणों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।

Jhansi medical college Fire Live Updates:उत्तर प्रदेश के झांसी में भीषण हादसा हो गया। लापरवाही के कारण 10 मासूम की मौत हो गई! अस्पताल में भीषण आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने आरोप लगाया कि इस त्रासदी के पीछे एक नर्स की लापरवाही थी। हालांकि शनिवार शाम उत्तर प्रदेश सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपे आने के बाद महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने के कारणों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। घटना के समय हमीरपुर निवासी भगवान दास वार्ड में थे, क्योंकि उनका बेटा वहां भर्ती था।

#WATCH | Uttar Pradesh: A massive fire broke out at the Neonatal intensive care unit (NICU) of Jhansi Medical College. Many children feared dead. Rescue operations underway. More details awaited. (Visuals from outside Jhansi Medical College) pic.twitter.com/e8uiivyPk3

#WATCH | Jhansi Medical College Fire tragedy | UP Deputy CM Brajesh Pathak says, " In February, the fire safety audit was done. In June, a mock drill was also done. How this incident happened and why it happened, we can only say something about it once the probe report comes...7… pic.twitter.com/KTQe1Y5Sc3— ANI (@ANI) November 16, 2024